La adicción a los juegos y loterías provocan pérdidas millonarias

La adicción a los juegos y loterías lleva a que costarricenses gasten miles de colones por día y tengan pérdidas millonarias, una problemática que afecta a personas de diferentes edades y estratos sociales en el país.

Ingrid Naranjo, psicóloga, indica que “genera mucha adrenalina, genera mucha emoción emocional que lo que hace es buscar nuevamente esa sensación que tuve la primera vez”.

La ludopatía se ha convertido en un problema de salud pública que genera graves consecuencias financieras para quienes la padecen, así como para sus familias, que ven afectada su estabilidad económica.

Especialistas advierten sobre la necesidad de buscar ayuda profesional para tratar esta adicción.