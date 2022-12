La actriz Kirstie Alley, conocidas por la película “Mira quién habla”, murió la noche del lunes a los 71 años, después de perder la lucha contra el cáncer de colon, una enfermedad que le fue diagnosticada hace tan solo un par de semanas.

“Nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer, recientemente descubierto”, escribieron los hijos de Alley, True y Lillie Parker, en un comunicado que se compartió en las redes sociales de Alley.

“Ella estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con gran fuerza, dejándonos con la certeza de su alegría interminable de vivir y de cualquier aventura que le espere. Tan icónica como fue en la pantalla, fue una madre y una abuela aún más increíbles”, añade el texto.

En los últimos meses, la estrella de “Cheers” había estado luchando en silencio contra el cáncer de colon, que es difícil de diagnosticar, ya que los síntomas pueden parecerse a los de otras afecciones, como las hemorroides o el síndrome del intestino irritable.

True y Lillie revelaron que los médicos habían “descubierto recientemente” el cáncer y Alley había estado recibiendo tratamiento en el Moffitt Cancer Center en Tampa, Florida. La actriz estaba cerca de una sede de la Cienciología en las cercanías de la ciudad Clearwater.

La ganadora del Emmy disfrutó de un último Día de Acción de Gracias con su familia, pidió a sus seguidores de Twitter que nombraran su plato favorito y se jactó de haber hecho la “mejor salsa del mundo”.

Fuentes a Page Six dijeron que los líderes de la Cienciología realizarán un servicio conmemorativo para Alley en Flag Land Base en Clearwater. Criada como metodista, se unió a la iglesia en 1979 para ayudar a poner fin a su adicción a la cocaína. Como ciencióloga desde hace mucho tiempo, llegando al más alto nivel en la entidad, surgieron preguntas inmediatas sobre el papel de la iglesia en su tratamiento médico después de su muerte.

Alley es el tercer miembro del culto religioso de alto perfil en morir en los últimos años por cáncer. La actriz Kelly Preston, de 57 años, la esposa de John Travolta, murió de cáncer de seno en julio de 2020. El pianista de jazz ganador del premio Grammy Chick Corea murió a los 79 años por una forma rara de cáncer en febrero de 2021.

Tony Ortega, quien escribe el blog de The Underground Bunker, le dijo a Page Six que había escuchado que Alley había sufrido dolor de espalda antes de ser diagnosticada con cáncer, y agregó: “El primer libro de la Cienciología , ‘Dianetics’, se basa en la idea de que la mayoría de las dolencias humanas son psicosomáticas y pueden ser acreditadas, por lo que cuando los cienciólogos se enferman, están capacitados para buscar la solución en la organización religiosa”.

“Los cienciólogos saben que el fundador L. Ron Hubbard estaba en contra de los médicos, por lo que buscan alternativas”, agregó.

Tanto Alley como Preston recibieron tratamiento.

“La Cienciología está en contra de la atención psiquiátrica y las drogas psiquiátricas. Pero no se les impide buscar tratamiento médico si tienen cáncer o algo así. La iglesia no te dirá que no vayas al hospital”, explicó. “Primero intentarán ocuparse de las cosas a través de la auditoría, el asesoramiento, pero a veces [las personas] van al médico cuando es demasiado tarde y eso puede tener consecuencias trágicas”.

“¿La capacitación de Kirstie le impidió buscar ayuda médica antes, tal vez? Muchos se preguntan”, dijo Ortega.

La actriz y ex ciencióloga Leah Remini, que dejó la iglesia y se volvió crítica de sus prácticas, dijo a Rolling Stone el martes: “Si bien se informó que Kirstie buscó un tratamiento de cáncer convencional, lo que le dio una oportunidad de lucha, la mayoría de los cienciólogos no buscan tratamiento hasta que es demasiado tarde”.

“Los cienciólogos están convencidos de que pueden curarse a sí mismos de enfermedades como el cáncer. Es una de las cosas más siniestras. A sus miembros se les lava el cerebro para que crean estas afirmaciones falsas como garantías”, relató Remini.

Alley, quien creció en Wichita, Kansas, se unió a la iglesia después de mudarse a Los Ángeles. En su libro de 2005, recordó haber sido adicta a la cocaína gracias a un amante. Los dos salieron después de que ella se separó de su primer esposo, Bob Alley, en 1976. La actriz recordó cómo su adicción a las drogas se salió de control, lo que le provocó ataques de ansiedad extrema, insomnio, pérdida de peso y “pensamientos psicóticos”.

“Pensé que iba a tener una sobredosis, le dijo a Entertainment Tonight en 2012. “Tomaba la coca y luego me sentaba allí. Me tomaría el pulso [pensando], ‘Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo’. ¿Quién seguiría haciéndolo?”.

Un vecino le habló de la Cienciología y se inscribió en un centro de Narconon, la red de rehabilitación que, según se informa, promueve largas horas en un sauna y una ingesta cada vez mayor de vitaminas.

Y agregó: “Podía ser la mayor estafa del universo o me sacaría del infierno que yo misma me he creado. “Milagrosamente, tuve una sesión y nunca volví a consumir cocaína”.

Después de estar limpia, su carrera despegó con el éxito de NBC “Cheers”, por el que ganó un Emmy y un Globo de Oro. El mayor impulso de su carrera lo logró en 1989 cuando protagonizó la película “Mira quién habla” y las secuelas “Mira quién habla también” (1990) y “Mira quién habla ahora” (1993), junto Travolta,

Alley no ocultó que sentía algo por Travolta y le dijo a Howard Stern: “Me tomó años dejar de ver a John como un interés romántico”. También lo llamó “el amor más grande de mi vida”. Y además reveló que la esposa de Travolta, Kelly Preston, le dijo que dejara de coquetear con él.

Después de su muerte esta semana, Travolta, de 68 años, publicó en Instagram: “Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo. Sé que nos volveremos a ver”.

Alley estuvo casada con el actor de “Hardy Boys” Parker Stevenson de 1983 a 1997. Admitió que la cienciología fue un factor importante en la separación.

“Kirstie inicialmente quería que mediáramos nuestros problemas de propiedad, manutención y custodia ante un miembro respetado de la Iglesia. Asistí a una reunión de cinco horas el 28 de diciembre de 1996 y descubrí que ni el mediador ni Kirstie tenían conocimiento de la ley sobre los temas”, dijo Stevenson en una declaración de su divorcio, señaló Ortega.

Sin embargo, Stevenson rindió homenaje a su ex después de su muerte y dijo: “Estoy muy agradecido por nuestros años juntos y por los dos hijos increíblemente hermosos y ahora los nietos que tenemos. Se te extrañará”.