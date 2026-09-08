La acumulación de mascotas puede ser señal de un grave problema

Las autoridades han detectado casos de personas que acumulan más de veinte gatos o perros en sus viviendas, lo que podría ser señal de un problema serio.

La acumulación de animales en condiciones extremas puede representar un riesgo para la salud de las personas y los propios animales.

El doctor Cedeño profundizó sobre el síndrome de Noé. “Es un tipo de afección de algunas personas que quieren acumular mascotas con el pretexto de que van a darles una mejor vida”, sostuvo.

En ese sentido, detalló que, a pesar de parecer tener buenas intenciones, esta práctica se convierte en una acumulación de “tortura”. “Porque al hacinar tantos animales en un espacio muy reducido, las enfermedades se transmiten”, precisó.

Explicó que, por esa razón, los animales padecen enfermedades que van desde parasitosis hasta afecciones virales.

Martha Argueda, médico veterinario, indicó que el problema de las personas que acumulan mascotas es que no cuentan con las instalaciones adecuadas ni con la orientación de un médico veterinario.

“Entonces, recogen animales en mal estado de salud y los llevan a lugares donde hay otros animales en mal estado de salud. No cuentan con tiempos de cuarentena o aislamiento para determinar si se presenta algún tipo de enfermedad. Mezclan animales jóvenes con animales adultos, siendo estos últimos más susceptibles a enfermedades”, argumentó.

Las autoridades recomiendan estar atentos a estas situaciones que podrían evidenciar un trastorno de acumulación compulsiva.