Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

El 17 de noviembre de 2026, la Academia dio a conocer la lista de nominados a los Premios Grammy 2027, en la que Beyoncé volvió a figurar entre los candidatos y se convirtió en la primera artista en alcanzar las 100 nominaciones gracias a su canción “Morning Dew”, que competirá en la categoría de Mejor Interpretación R&B Solista.

La cantante mantiene el récord como la artista con más premios Grammy ganados, con un total de 35 estatuillas. En la categoría de Álbum del Año destacan “Lux” de Rosalía, “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift y “The Romantic” de Bruno Mars, mientras que en Grabación del Año sobresalen “Where Is My Husband!” de Raye, “The Fate of Ophelia” de Taylor Swift y “I Just Might” de Bruno Mars. Raye lidera las nominaciones con 11, seguida de Rosalía con 9, y de Phoebe Bridgers, Miranda Lambert, Ella Langley y Olivia Rodrigo, cada una con 7.