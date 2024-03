Kylian Mbappé asumió su rol de capitán y quiso brindar explicaciones luego de la pálida imagen que dejó la Selección francesa, en su derrota 2-0 a manos de Alemania el pasado sábado en Lyon.

En una conferencia de prensa previa al choque del martes con Chile en Marsella, el delantero de Paris Saint-Germain buscó hacer equilibrio al aceptar las falencias de su equipo, así como también desdramatizar la caída.

“Asistir a una conferencia de prensa es mi responsabilidad. Más aún después de una derrota. Si hubiéramos ganado, no habría venido”, expresó el goleador de la última Copa Mundial de Qatar 2022.

Acepta el lugar que ocupan. “Es parte de nuestra vida ser criticados. Y prefiero que sea yo quien sea criticado. Pero el partido ha terminado y tenemos que reaccionar. Lo que hicimos no fue suficiente. No hay que descuidarnos”.

Le da crédito al rival. “También creo que estuvimos abrumados. El liderazgo falló, pero había otros aspectos en los que fuimos superados. No estuvimos a la altura en muchos aspectos. Depende de nosotros reaccionar mañana (ante La Roja) para no dejar que surjan dudas”.

Sorprendido por un planteo. “¿Duda?” No, no teníamos dudas. Por supuesto que jugamos mal. Tuvimos algunos duelos antes y después de grandes competencias. Los partidos amistosos te dan indicaciones, que no hay que descuidar, pero no hay una verdad absoluta”.

Espera aprender de la caída con los germanos. “Si este partido puede ayudarnos, volveremos aquí el 14 de julio y nos diremos que fue bonito haber recibido una bofetada contra Alemania. Pero ahora acabamos de perder ante Alemania y tenemos que utilizar eso como motor”.

Enfocado en la recuperación. “No vamos a tirar por la borda todo lo que hemos hecho antes por un partido amistoso. Aunque, como dije, quedaron muchas lecciones para el futuro. Pero no vamos a disparar contra los muchachos después de perder un partido. Estamos siempre unidos, juntos, llenos de confianza y serenidad”.

Foto: Laurent Cipriani/AP