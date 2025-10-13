Kris Jenner, madre de las Kardashian y Jenner, impactó a sus seguidores con un cambio de imagen audaz: abandonó temporalmente su tradicional cabello oscuro para lucir un tono rubio platinado y un corte audaz.

Del negro al rubio: una transformación viral

La transformación fue obra de su estilista de confianza, Chris Appleton, quien en un video publicado en Instagram reveló el proceso ante sus seguidores. En la grabación, Jenner aparece sin maquillaje, con una toalla en la cabeza, mientras Appleton prepara la mezcla del tinte. Al terminar, luce un corte corto y platinado, acompañado de un elegante conjunto negro.

La publicación fue titulada “Blondie” y provocó reacciones entusiastas en sus seguidores. Algunos comentaron con humor: “¿Tiene 30 años ahora?”

¿Una aventura estética o un cambio definitivo?

Aunque el nuevo look causó sensación, Jenner aclaró que se trató de una “aventura estética” de un día. Durante el lanzamiento del nuevo “Shark Glam multi‑styler” en Beverly Hills, comentó:

“Me gusta, es divertido cambiar un poco … mañana volveré al negro”.

Ella misma reconoció que, después de años manteniendo un estilo similar, sentía la necesidad de renovarse.

Belleza, edad y reinventarse

Este cambio coincide con una etapa de renovación personal para Jenner. En meses recientes ha compartido imágenes de un rostro más rejuvenecido, presuntamente tras retoques estéticos. Si bien no se han detallado los procedimientos, ella misma ha declarado que “envejecer con gracia” no implica renunciar a mejorar su apariencia si así lo desea.