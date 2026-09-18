Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Kölbi tiene una participación significativa dentro del mercado nacional de telecomunicaciones. Según cifras de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), la empresa concentra alrededor del 43% de los ingresos que genera este sector.

En términos prácticos, esto significa que por cada ₡100 que produce el mercado, aproximadamente ₡43 corresponden a Kölbi. Los ₡57 restantes se distribuyen entre otras 176 empresas que cuentan con título habilitante para operar en Costa Rica.

Marco Acuña, presidente ejecutivo del Grupo ICE, destacó la participación de Kölbi en el mercado nacional: “Concentrar el 43% de los ingresos del sector refleja la fortaleza y el peso de Kölbi en el mercado costarricense de telecomunicaciones. Este resultado nos impulsa a seguir invirtiendo para responder a las nuevas necesidades de nuestros clientes. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestra posición”.

La compañía también continúa fortaleciendo servicios como pospago, internet móvil e internet fijo, junto con el desarrollo de nuevas tecnologías.

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