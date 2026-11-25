Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

La Navidad se vive de una manera muy especial en San Joaquín de Flores, donde un árbol decorado con mucho amor ha convertido en uno de los atractivos para quienes recorren el pueblo durante esta época del año.

Mariela Ramírez es la encargada de presentar este árbol, que destaca no solo por sus adornos y luces, sino también por el cariño con el que sus padres lo preparan cada Navidad.

Según contó, muchas personas que pasan frente a su casa se detienen para tomar fotografías, pues el árbol se ha convertido en una tradición que no puede faltar en estas fechas.

Su decoración combina los colores tradicionales de la Navidad, como el rojo, verde y dorado, con luces amarillas que aportan calidez al hogar. Sin embargo, uno de sus elementos más especiales son los lazos, elaborados principalmente por su mamá, quien incluso confeccionó la estrella que corona el árbol.

La decoración también incluye bolitas de diferentes colores y figuras características de la temporada, como Santa Claus, muñecos de nieve y pequeños arbolitos. Gran parte de estos adornos son hechos a mano y se complementan con otros elementos navideños tradicionales.

Para Mariela, este árbol representa mucho más que una decoración: es el centro de su hogar y una muestra del amor y cariño que su familia comparte tanto entre sus integrantes como con las personas que llegan a visitarlos.

Así, desde San Joaquín de Flores, Mariela comparte con Kölbi un árbol que se ha ganado un lugar especial en la comunidad y que demuestra que la magia de la Navidad también está en los detalles hechos con amor.

Kölbi nos invita a vivir la magia de la Navidad a través de “El Árbol Más Navideño”, una iniciativa que busca compartir las historias, tradiciones y decoraciones que llenan de alegría los hogares costarricenses durante esta época especial. ¡Porque con kölbi podés más!