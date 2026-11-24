Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

La magia de la Navidad también se construye en familia, entre luces cálidas, adornos especiales y esos pequeños detalles que hacen de cada hogar un lugar único.

Esta vez, kölbi nos lleva hasta San Joaquín de Heredia, donde Maricruz y Robert abren las puertas de su casa para compartir su hermoso árbol navideño, seleccionado como parte de la iniciativa El árbol más navideño.

Su decoración apuesta por un estilo moderno y delicado, con colores neutros, elementos de madera, guirnaldas, ramitas de eucalipto y lucecitas cálidas que le dan un toque acogedor. Las esferas tornasoladas completan el diseño con pequeños destellos que llenan de brillo cada rincón.

Para esta pareja, decorar el árbol es una de las tradiciones más especiales de la temporada. Es ese ratito para poner música navideña, compartir en pareja y disfrutar de la ilusión que trae esta época del año.

Y es que, como ellos mismos lo cuentan, no importa si el árbol es grande o pequeño, ni cuántos adornos tenga. Lo verdaderamente bonito es reunirse, compartir y mantener viva esa tradición que llena de alegría los hogares costarricenses.

Con El árbol más navideño, kölbi celebra esas historias, esos detalles y esas familias que hacen que la Navidad tenga un brillo especial.