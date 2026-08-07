Kiosko herediano: café con sabor, tradición e identidad local

Un pequeño kiosco de café en pleno parque de Heredia está conquistando a propios y extraños con su propuesta que combina tradición, sabor y una experiencia digna de redes sociales.

La iniciativa no solo ofrece café de productores de la provincia, sino que se ha convertido en un nuevo atractivo gastronómico para la revitalización del centro histórico herediano.

Ubicado en un entorno de 400 metros de edificios declarados patrimonio, este emprendimiento invita a los visitantes a degustar un cafecito con identidad local en cualquier momento del día.