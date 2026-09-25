¡King Kongs gigantes y tambores! La fiesta se llena de color

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Tambores que retumban, trajes que deslumbran y King Kongs gigantes que bailan convierten cualquier fiesta o viernes en un desfile de brillos, ritmo y color que sorprende a los invitados.

José Corrales, vocero de la Comparsa LatinSound, explica cómo nació la idea de hacer bailar a unos King Kongs de muchos colores, qué tamaño tienen y cómo se mueven tan grandes, además de detallar cómo se construye uno de estos personajes y cuánto tiempo toma.

El especialista comparte qué materiales se utilizan para que sean livianos y seguros, qué preparación requiere la persona que anima cada King Kong, el papel de los tambores y los trajes en el show, y en qué tipo de eventos se puede contratar este espectáculo.