Kimberly, la mujer todo terreno que rompe estereotipos en un lubricentro

Kimberly desafía cualquier estereotipo al trabajar codo a codo con su padre en el lubricentro familiar, demostrando que las llantas y los motores no entienden de género.

La joven, quien aprendió el oficio desde pequeña, ahora repara cajones y cambia parales dañados por humedad con la misma destreza que cualquier mecánico experimentado.

Su padre, que quizás imaginó un hijo varón para heredar el negocio, hoy la ve como su socia y sucesora natural. “No podemos quedarnos quietos”, dice Kimberly, quien tiene claro que la mente ocupada es el mejor camino para construir un futuro próspero.