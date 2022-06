Desde que Kim Kardashian lució el icónico vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala hace más de un mes, a la empresaria no han cesado de lloverle críticas. Primero, aludieron a su polémica dieta en la que perdió casi 10 kilos en menos de un mes. Luego, mencionaron que el vestido había quedado dañado. Ahora, la magnate ha roto el silencio con el programa Today. Kim, le explicó a las presentadoras Hoda Kotb y Savannah Guthrie que era imposible dañarlo debido a los excesivos cuidados que tuvo al portarlo.

“La respeto (a Marilyn). Entiendo cuánto significa este vestido para la historia de Estados Unidos y con el tema (De la Met Gala) siendo estadounidense, pensé qué es más estadounidense que Marilyn Monroe cantando Happy Birthday al presidente de los Estados Unidos”, aseguró. Además, añadió que el protocolo para llevar la famosa pieza fue “todo un proceso”: “Me presenté a la alfombra roja en bata y pantuflas y me puse el vestido en la parte inferior de la alfombra, subí las escaleras. Probablemente lo tuve puesto durante tres minutos o cuatro minutos, y luego me cambié en la parte superior de las escaleras”, explicó.

La empresaria en la Met Gala. (Foto: Instagram @kimkardashian).

Cuando Kotb le cuestionó a Kim sobre las acusaciones que aseguran había arruinado la pieza, la famosa sacudió la cabeza y dijo: “No… Ripley (y yo) trabajamos muy bien juntos. Había manipuladores con guantes que me lo pusieron”. Cabe mencionar que recientemente un representante del museo Ripley Believe it or not salió en su defensa y le aseguró al portal TMZ que la empresaria no dañó el vestido y que la fotografía que muestra un antes y un después de la pieza tan sólo es el desgaste que ésta ha tenido a lo largo de los años.

La dieta de Kim

En la charla, la multimillonaria también habló de la polémica dieta que siguió para enfundarse en el vestido. “Lo vi como un papel, y realmente quería usar este vestido. Fue muy importante para mí”, aseguró. Además, contó que a partir de ese momento ha querido mantenerse en ese estilo de vida saludable. “Desde entonces, he seguido comiendo muy sano. He bajado 21 libras ahora. No estoy tratando de perder más peso, pero tengo más energía que nunca. Eliminé tanta azúcar, mucha comida chatarra que estaba comiendo. Simplemente cambié por completo mi estilo de vida”, contó.