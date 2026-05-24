Keylor Navas y Pumas perdieron el título ante Cruz Azul en el último minuto

El equipo del Pumas de la UNAM, club donde juega el costarricense Keylor Navas, perdió ante el Cruz Azul en el juego de vuelta de la final del torneo de Clausura 2026 de la Liga MX y quedó subcampeón.

En el primer tiempo, los auriazules consiguieron el gol por medio de Robert Morales y logró mantener la ventaja durante el resto de los minutos de juego.

Al 53´ el Cruz Azul atacó y consiguió empatar el partido a través de un autogol de Rubén Duarte. El juego se complicó para el Pumas al 90+2´tras la expulsión de Uriel Antuna.

El encuentro se sentenció al 90+4´ tras un remate de Carlos Rodolfo Rotondi, que disparó a larga distancia y Navas no logró desviar el balón y el encuentro terminó con el gane del Cruz Azul.

Cruz Azul obtuvo su décimo título en el fútbol mexicano.