Escrito por: Eduardo Troconis.

Keylor Navas volverá a la acción con Pumas UNAM este sábado a las 7:00 p.m. hora costarricense para enfrentar a Tigres. Los universitarios marchan octavos en la clasificación con 12 unidades tras 8 jornadas. El portero no será el único legionario que dispute partidos este fin de semana.

Partidos de legionarios este fin de semana (hora costarricense)

Alonso Martínez: New York City FC vs Charlotte FC el sábado en la MLS (10:00 a.m.)

New York City FC vs Charlotte FC el sábado en la MLS (10:00 a.m.) Josimar Alcócer: Westerlo vs Standard Liège el domingo en la Pro League de Bélgica (8:00 a.m.)

Westerlo vs Standard Liège el domingo en la Pro League de Bélgica (8:00 a.m.) Andy Rojas : New York RB vs Montreal por la MLS el sábado (5:30 p.m.)

: New York RB vs Montreal por la MLS el sábado (5:30 p.m.) Anthony Contreras y Orlando Galo: FS Jelgava vs Riga FC el domingo por la Virslīga (5:00 a.m.)

FS Jelgava vs Riga FC el domingo por la Virslīga (5:00 a.m.) Manfred Ugalde: FC Spartak de Moscú vs Krylia Sovetov el domingo por la Liga Premier de Rusia (5:30 a.m.)

FC Spartak de Moscú vs Krylia Sovetov el domingo por la Liga Premier de Rusia (5:30 a.m.) Patrick Sequeira: Casa Pia vs Famalicão el domingo por la Primeira Liga de Portugal (1:30 p.m.).

Casa Pia vs Famalicão el domingo por la Primeira Liga de Portugal (1:30 p.m.). Francisco Calvo: Al Baten vs Al-Ettifaq el domingo por la Copa del Rey de Campeones de Arabia (9:30 a.m.)

Al Baten vs Al-Ettifaq el domingo por la Copa del Rey de Campeones de Arabia (9:30 a.m.) Julio Cascante: Austin FC vs Seattle Sounders FC el domingo por MLS (5:00 p.m.)

Austin FC vs Seattle Sounders FC el domingo por MLS (5:00 p.m.) Juan Pablo Vargas: Millonarios enfrenta a Fortaleza Ceif el domingo en la Liga BetPlay de Colombia (1:00 p.m.)

Millonarios enfrenta a Fortaleza Ceif el domingo en la Liga BetPlay de Colombia (1:00 p.m.) Ariel Lassiter: Houston Dynamo vs Portland Timbers por la MLS el sábado (6:30 p.m.)

Houston Dynamo vs Portland Timbers por la MLS el sábado (6:30 p.m.) Carlos Mora: U Craiova vs Oțelul Galați el sábado por la Liga I (12:00 p.m.)

Varios de estos jugadores estarán en la próxima convocatoria de Miguel Herrera, para disputar los partidos ante Honduras y Nicaragua en la clasificatoria para el Mundial 2026.