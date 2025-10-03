Escrito por: Eduardo Troconis

Este fin de semana destaca por los partidos importantes que afrontarán los legionarios ticos con sus respectivos clubes. Asimismo, los ojos están puestos en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, ya que varios de estos jugadores estarán en menos de una semana disputando el encuentro de Costa Rica ante Honduras.

Vea en esta nota, uno por uno, los compromisos previstos para el sábado 04 y el domingo 05 de octubre (hora de Costa Rica).

Lista completa de seguimiento a legionarios:

Keylor Navas: Pumas UNAM vs Guadalajara a las 7:00 p.m. del domingo por Liga MX.

Pumas UNAM vs Guadalajara a las 7:00 p.m. del domingo por Liga MX. Alonso Martínez: New York City FC vs Philadelphia Union a las 5:30 p.m. del sábado por MLS.

New York City FC vs Philadelphia Union a las 5:30 p.m. del sábado por MLS. Josimar Alcócer: Westerlo vs Leuven a las 11:15 a.m. del domingo por Belgian Pro League.

Westerlo vs Leuven a las 11:15 a.m. del domingo por Belgian Pro League. Andy Rojas: New York RB vs Cincinnati a las 5:30 p.m del sábado por MLS.

New York RB vs Cincinnati a las 5:30 p.m del sábado por MLS. Anthony Contreras y Orlando Galo: jugaron en la victoria del Riga FC 3-0 ante el FK Liepāja en la Virslīga de letonia este viernes.

jugaron en la victoria del Riga FC 3-0 ante el FK Liepāja en la Virslīga de letonia este viernes. Manfred Ugalde : Spartak vs CSKA Moscú a las 7:30 a.m. del domingo por la Liga Premier de Rusia

: Spartak vs CSKA Moscú a las 7:30 a.m. del domingo por la Liga Premier de Rusia Patrick Sequeira : Casa Pia vs Estoril a la 1:15 p.m. del viernes en la Primeira Liga.

: Casa Pia vs Estoril a la 1:15 p.m. del viernes en la Primeira Liga. Julio Cascante : Austin FC vs St. Louis City SC a las 6:30 p.m. del sábado por la MLS.

: Austin FC vs St. Louis City SC a las 6:30 p.m. del sábado por la MLS. Ariel Lassiter: Houston Dynamo vs San Diego FC a las 6:30 p.m. del sábado por la MLS

Houston Dynamo vs San Diego FC a las 6:30 p.m. del sábado por la MLS Carlos Mora: U Craiova vs. FCSB a las 11:30 a.m. del domingo en la Liga I de Rumanía.

U Craiova vs. FCSB a las 11:30 a.m. del domingo en la Liga I de Rumanía. Jeyland Mitchell: Sturm Graz vs Rangers a las 6:30 a.m. del domingo por la Bundesliga de Austria.

Varios de estos jugadores estarán en la próxima lista de Miguel Herrera, seleccionador nacional, para los partidos ante Honduras y Nicaragua del 9 y 13 de octubre.