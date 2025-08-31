Escrito por: Eduardo Troconis

Keylor Navas volverá a ver acción esta tarde cuando Pumas MX reciba al Atlas en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX. El experimentado guardameta costarricense se presenta como uno de los argumentos del club universitario para conseguir 3 puntos vitales.

Pumas llega al compromiso ubicado en la posición 12 de la tabla con 6 puntos en 6 partidos, producto de una victoria, tres empates y dos derrotas. El equipo universitario apenas marcó 6 goles y recibió 8, con algunas dificultades para cerrar los partidos.

Su rival, Atlas, tampoco vive un mejor presente: marcha en el puesto 15 con 5 unidades, tras una sola victoria en seis jornadas y una de las defensivas más vulneradas del campeonato con 18 goles en contra.

El encuentro podrá verse por el canal TUDN y la plataforma ViX Premium, y está programado para las 4:00 p.m. hora costarricense.