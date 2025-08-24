Escrito por: Eduardo Troconis

Keylor Navas regresa a la portería de los Pumas de la UNAM en un partido vital por la jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Los universitarios reciben este domingo al Puebla en Ciudad Universitaria a partir de las 5:00 p.m. hora costarricense, con la obligación de sumar de a tres para escapar de los últimos puestos.

Pumas ocupa la posición 13 de la Liga MX con cinco puntos en cinco partidos, mientras que Puebla es colero del campeonato con tres unidades y un diferencial de -10 goles.

El duelo representa una oportunidad inmejorable para que los dirigidos por Efraín Juárez retomen confianza y se acerquen a los puestos de clasificación.

Con la presión de la afición y el calendario avanzando, Pumas sabe que no puede dejar escapar más puntos en casa.