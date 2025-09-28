Escrito por: Eduardo Troconis.

Keylor Navas fue figura bajo los tres palos, pero ni sus atajadas evitaron la goleada de América 4-1 sobre Pumas en la Liga MX este sábado. El tico, que incluso evitó un marcador más abultado con varias intervenciones de lujo, terminó siendo el más destacado de los universitarios en una noche gris para el equipo.

¿Cómo le fue a Keylor?

A pesar de encajar 4 goles, el tico realizó 8 atajadas, 45 toques de balón y 5 pases largos con éxito. Según la aplicación Sofascore, registró una puntuación de 9.0 durante el encuentro, lo que lo convierte en el jugador mejor valorado de su equipo.

¿Qué sigue para Pumas?

Con esta derrota, los auriazules complicaron su posición en la tabla y deberán reaccionar cuanto antes si quieren mantenerse en zona de clasificación. Se ubican décimos con 13 unidades conseguidas tras 11 partidos.