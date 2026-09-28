Keylor Navas tras volver a la Selección: “Lo más importante ahora es levantar la cabeza y unirnos como país”

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Keylor Navas llegó al país este lunes cerca de las 9:30 p. m. para reincorporarse a la Selección Nacional, luego de ser convocado por Bryan Ruiz para los próximos partidos ante Nicaragua y Haití.

El guardameta aseguró estar “muy feliz y muy agradecido con Dios” por el llamado y destacó que representar a Costa Rica siempre es una bendición.

Sobre Bryan Ruiz como técnico interino, Navas afirmó que “tiene mucho conocimiento”, que se ha preparado bien y que espera que los jugadores puedan respaldar su trabajo dentro de la cancha.

Ante la salida de Fernando Batista, el portero pidió dejar atrás lo ocurrido y enfocarse en los próximos partidos: “Lo más importante ahora es levantar la cabeza, esforzarnos y unirnos como país”.

Navas no jugaba con la Tricolor desde octubre de 2025 y no formó parte del proceso dirigido por Batista.

Vea la entrevista completa en el canal de Youtube Grupo Deportes Repretel.