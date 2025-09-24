Escrito por: Eduardo Troconis.

El más reciente partido de Keylor Navas con Pumas en Liga MX no terminó como esperaba el arquero costarricense. Los universitarios cayeron 3-1 en su visita a Juárez, en la jornada 10 del torneo Apertura 2025, en un partido que se definió por la contundencia local y que significó la primera derrota del tico en competición liguera con los universitarios.

Así fue el partido

Óscar Estupiñán (14’) abrió el marcador para Juárez.

abrió el marcador para Juárez. Guillermo Martínez Ayala (59’) igualó el duelo para Pumas.

igualó el duelo para Pumas. Rodolfo Pizarro (69’) devolvió la ventaja a los fronterizos.

devolvió la ventaja a los fronterizos. Guilherme Castilho (90+5’) sentenció el 3-1 definitivo.

Keylor registró una puntuación de 6,3/10 según la aplicación deportiva Sofascore. El guardameta solo realizó 1 atajada, 34 toques de balón con un 88% de precisión y 6/9 balones largos completados.

Estadísticas del partido

Remates: Juárez 10 – 6 Pumas

Juárez 10 – 6 Pumas Remates al arco: Juárez 4 – 1 Pumas

Juárez 4 – 1 Pumas Posesión: Juárez 45% – 55% Pumas

A pesar de tener más el balón, los auriazules apenas inquietaron la portería rival.

Navas, ya capitán del equipo, tuvo intervenciones seguras, pero no pudo evitar la derrota de su equipo. Este resultado deja a Pumas con 13 puntos en 10 partidos, complicando su lucha por escalar posiciones en la tabla.