Keylor Navas sorprendió nuevamente a todos, no por sus atajadas, sino por su gran gesto de compañerismo y humildad.

En un momento que fue captado por varios aficionados, el arquero costarricense bajó del autobús previo al juego ante Tigres del sábado y se aseguró de que el hijo de Efraín Juárez pudiera ingresar al vestidor junto al resto del equipo, demostrando que su liderazgo va más allá del campo de juego.

El próximo reto

Keylor Navas volverá a la acción con Pumas este martes 23 de setiembre de visita ante Juárez, en la jornada 10 de la Liga MX a partir de las 9:00 pm.