Escrito por: Eduardo Troconis.

En una noche de Liga MX marcada por la contundencia de Pumas, la figura fue Keylor Navas. El portero tico demostró por qué fue uno de los fichajes estelares del torneo al detener un penal a Nicolás Benedetti en el minuto 56, cuando el partido aún estaba abierto con un 2-1 parcial.

Keylor se vistió de héroe

Hasta ese momento, Guillermo Martínez había adelantado a Pumas con un doblete (11’, 45+4’), mientras que Fábio Gomes descontó para Mazatlán al filo del descanso (45+8’). La pena máxima a favor de Mazatlán pudo significar el empate, pero Navas adivinó la intención de Benedetti y con una estirada salvadora mantuvo la ventaja.

Pumas se acerca a la cima

Más allá del abultado marcador, la intervención de Keylor fue decisiva para que el encuentro no tomara otro rumbo. Con esta victoria, Pumas escaló a la octava posición de la tabla con 12 puntos conseguidos tras 8 jornadas.