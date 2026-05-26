Keylor Navas se pronuncia tras la derrota en la final con Pumas

No fue la mejor serie para el Pumas en la final de la Liga MX, el cuadro del costarricense Keylor Navas cayó 2-1 en el marcador global, por lo que Cruz Azul resultó campeón.

El tico, quien también porta el brazalete de capitán de la institución, rompió el silencio que guardó en sus redes desde el domingo en la noche, y envió un sentido mensaje acompañado de una fotografía.

¿Qué dijo Keylor Navas?

Navas destacó el esfuerzo del equipo, y también tuvo palabras de felicitación para Cruz Azul. Este fue el mensaje que dio:

“Gracias a Dios pudimos llegar a la final y pelear por el título hasta el último minuto. Tristemente, no pudo ser. Sólo queda felicitar al campeón y sentir máximo orgullo por todo lo que hemos logrado durante este año y agradecimiento por el apoyo incondicional que nos han dado. GOYA!”.