Escrito por: Eduardo Troconis

Keylor Navas se pronunció en sus redes sociales sobre el momento que vive La Sele tras empatar en los tres partidos de la fase final de la eliminatoria mundialista, y envió un mensaje cargado de esperanza y unión para la afición costarricense.

“Gracias a Dios seguimos dependiendo de nosotros y vamos a luchar hasta el final por este sueño. Tenemos que hacerlo juntos!!! ¡Los necesitamos a todos con nosotros! ¡Pura vida!”, escribió el portero tico en su Instagram.

El mensaje del experimentado arquero llega en un momento crucial, con La Sele buscando reencontrarse con la victoria y mantener vivas sus opciones de clasificación.

Costa Rica enfrentará a Nicaragua este lunes en el Estadio Nacional, en lo que será un duelo fundamental para las aspiraciones de La Sele de ir al Mundial 2026.