El primer futbolista en dar la cara tras el empate de Costa Rica contra Haití fue el capitán, Keylor Navas. Sin embargo, el guardameta tico guardó algunas palabras que se hicieron públicas la tarde de este miércoles.

El portero publicó un mensaje en sus redes sociales tras el resultado de la tricolor, en el que afirma lo siguiente:

“Estamos en una situación complicada y lo que toca ahora es afrontarla. Pero no con palabras. Es momento de trabajar más que nunca y confiar para dar la vuelta a esto!”, escribió Navas.

El tico se mostró con positivismo y soñador de cara al futuro de la selección en la eliminatoria rumbo al Mundial.