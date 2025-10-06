Keylor Navas tuvo una destacada participación en el juego ante Chivas de Guadalajara.

Partido finalizó con un 1-2 favorable para el equipo rojiblanco.

¿Cómo le fue a Keylor?

El arquero costarricense tuvo un buen rendimiento pero una de sus atajadas llamó la atención por encima de las demás, ya que evitó la anotación en contra de su equipo.

Corría el minuto 27′ cuando Diego Campillo en una carrera por el centro evadió las marcas de Pumas y justo en la frontal del área realizó un fuerte remate que buscaba el ángulo derecho del marco defendido por Navas, pero el portero voló por los aires y repelió la pelota hacia el saque de banda.

¿Cuándo se integrará Keylor con Selección Nacional?

Se espera que Keylor llegue hoy a territorio nacional de cara al juego en Honduras.