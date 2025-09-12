El arquero costarricense Keylor Navas regresará a la acción este viernes 12 de septiembre con Pumas UNAM, cuando el equipo universitario visite a Mazatlán FC por la jornada 8 de la Liga MX.

Regreso tras las eliminatorias

Navas llega tras su participación con la Selección Nacional de Costa Rica, donde el equipo empató ante Haití en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Desempeño con Pumas

Con los universitarios, Keylor ha disputado 7 partidos.

Ha recibido 5 goles en tres encuentros .

. Logró mantener su portería en cero en otras tres ocasiones.

De momento, Pumas se mantiene en la décima posición con 9 puntos tras 7 partidos disputados durante la actual campaña.

Detalles del partido

Rival: Mazatlán FC

Mazatlán FC Fecha: Viernes 12 de septiembre

Viernes 12 de septiembre Hora: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Estadio: Estadio de Mazatlán

Los fanáticos esperan ver al portero tico en acción y confiando en que Keylor Navas vuelva a destacar con su rendimiento bajo los tres palos.

¿Dónde ver el juego?

A través de TUDN, tudn.com, app de TUDN.