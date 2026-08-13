Keylor Navas recibe en promedio un gol cada 49 minutos con Pumas de México, equipo que suma 6 compromisos en la temporada entre la Liga MX y la Leagues Cup, con solo 2 victorias y 11 goles en contra en lo que va del certamen.

El portero costarricense no pudo evitar que Pumas sumara solo un punto en la Leagues Cup, donde perdió frente a Cincinnati y Charlotte y empató ante el Columbus Crew, quedando eliminados en la primera fase del torneo internacional.

El próximo reto para el arquero será el domingo ante Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario, donde buscará mejorar los resultados del club que en el torneo anterior llegó hasta la final, en la que cayó ante Cruz Azul.