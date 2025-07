Escrito por: Eduardo Troconis.

Keylor Navas tendrá su esperado debut en la Leagues Cup 2025 con Pumas UNAM. Su participación se dará en el duelo frente a Orlando City, correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos del torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS, y que se disputa del 29 de julio al 31 de agosto. El partido se llevará a cabo en el Exploria Stadium y marcará el primer encuentro internacional oficial de Navas con la camiseta auriazul desde su llegada al club mexicano.

La expectativa en torno a su debut es alta, no solo por su jerarquía como tricampeón de Champions League con el Real Madrid, sino también por el impacto que su figura representa en el fútbol de la región. Asimismo, Keylor se enfrentará en este partido a jugadores con una robusta trayectoria internacional, como son Luis Muriel (ex jugador de clubes como Granada, Sevilla, Fiorentina y Atalanta) y Marco Pašalić (ex militante del Borussia Dortmund).

La presencia de Keylor Navas en la Leagues Cup representa un atractivo adicional para el certamen, que ha crecido en visibilidad e importancia en los últimos años. El partido ante Orlando City está previsto para disputarse este miércoles a las 8:00 p.m. hora local y 6:00 p.m. hora costarricense. Además, se vislumbra un enfrentamiento frente al Inter Miami de Lionel Messi en la tercera fecha de la primera fase, lo que reavivará un duelo icónico de los clásicos europeos.

Con este inminente debut internacional, Keylor Navas reafirma su vigencia en la élite y su compromiso con un proyecto deportivo que busca regresar a Pumas a los primeros planos del fútbol regional.