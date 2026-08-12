(VIDEO) ¡Gol de Keylor Navas! El tico anota con Pumas en la Leagues Cup

Keylor Navas volvió a demostrar su importancia con Pumas durante la Leagues Cup.

El costarricense tuvo una actuación destacada ante Columbus Crew, en un partido que terminó 0-0 durante los 90 minutos y que tuvo que definirse desde el punto de penal.

Navas no solo cumplió bajo los tres postes, sino que también tomó la responsabilidad de ejecutar uno de los lanzamientos de Pumas.

¡Y no falló!

El guardameta costarricense convirtió su penal y celebró el tanto que mantenía con vida al conjunto mexicano en la definición.

VIDEO DEL GOL

Pero Navas todavía tendría otra intervención importante.

Navas también atajó un penal

El arquero tico volvió a aparecer en la tanda y consiguió detener uno de los lanzamientos de Columbus Crew.

La actuación de Navas mantuvo a Pumas con posibilidades de quedarse con la victoria, pero sus compañeros no lograron aprovechar completamente la oportunidad.

Guillermo Martínez, Rodrigo López y Nathan Silva fallaron sus respectivos lanzamientos.

Pumas perdió 3-2 ante Columbus Crew

Columbus Crew terminó imponiéndose 3-2 en la tanda de penales y se quedó con la victoria después del empate sin goles durante los 90 minutos.

La tanda tuvo los siguientes lanzamientos:

Pumas:

Keylor Navas: gol.

Guillermo Martínez: falló.

Vite: gol.

Rodrigo López: falló.

Nathan Silva: falló.

Columbus Crew:

Adams: gol.

Habroune: falló.

Giacone: gol.

Camacho: gol.

De esta manera, Pumas no consiguió ganar ninguno de sus tres partidos en la Leagues Cup.

El conjunto auriazul perdió en tiempo regular ante Charlotte FC y Cincinnati, mientras que ante Columbus Crew empató 0-0 y terminó cayendo en penales.

Keylor Navas deja su sello en la Leagues Cup

Aunque Pumas quedó fuera de la competición, Keylor Navas volvió a ser uno de los nombres más destacados del equipo mexicano.

El costarricense anotó durante la tanda de penales, atajó uno de los disparos de Columbus y volvió a asumir protagonismo en un momento de máxima presión.