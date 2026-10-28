Alonso Martínez y Keylor Navas destacan en la prelista de 40 jugadores de Bryan Ruiz

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Keylor Navas y Alonso Martínez se perfilan como las principales figuras en la preconvocatoria de 40 futbolistas de cara a los amistosos ante Ecuador y Argentina, con el portero en la portería y el delantero en la ofensiva.

El nuevo proceso de Bryan Ruiz y su cuerpo técnico, presentado este martes junto a Wilmer López y Cristian Bolaños, ya tiene definida su agenda para este fin de semana con visitas a los estadios, y Bolaños adelantó que el domingo Bryan irá con Cristian al Clásico mientras él estará el sábado en Sporting Heredia en Grecia, para estar presentes en todos los estadios.

Las visorías serán claves para definir una lista definitiva, pues el cuerpo técnico ya analizó una preconvocatoria de entre 42 y 43 futbolistas, de los cuales saldrán los 23 elegidos para enfrentar a Ecuador y Argentina, y la lista definitiva se dará a conocer la próxima semana entre jueves y viernes.