Son horas difíciles para la familia y allegados de Kevin Kirby. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo de su cuerpo en Hatillo 8, específicamente en los márgenes del río María Aguilar.

Detención del principal sospechoso de su homicidio

La tarde de este miércoles, oficiales de la Fuerza Pública realizaron la detención de un hombre de apellido Torres, señalado como sospechoso en el homicidio de Kevin, gracias a información suministrada por el OIJ.

Mensajes de despedida

Centros de estudios a los cuales asistió, como el colegio Lincoln y Lead University, se refirieron a la muerte del joven.

Colegio Lincoln

“La Junta Directiva y el personal de Lincoln School lamentan profundamente el fallecimiento Kevin Kirby, ex alumno de nuestra comunidad. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos“.

Lead University

¿Cuál fue la razón del asesinato?

El OIJ maneja dos hipótesis. El caso se mantiene en investigación.