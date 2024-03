Kevin Cabezas fue la sorpresa en la alineación de Alexandre Guimaraes, el ex jugador de Liberia tuvo su primer partido como titular e incluso jugó todo el partido.

Cabezas no ocultó que el proceso con Carevic fue muy difícil al ver pocos minutos en cancha, luego de ser indiscutible en su anterior club.

“Ha sido difícil, no lo voy a negar, uno como futbolista lo que busca es jugar, venía de jugar prácticamente todos los partidos del torneo, ahora venir acá y tratar de competir, es difícil, sabía que iba a topar con buena competencia pero al final son decisiones, hay que ser profesional, cosas del cuerpo técnico que respeto muchísimo”.

Ahora con Guimaraes el jugador se siente más respaldad y señala que tuvo buen clic con el nuevo director técnico manudo.

“Por parte del profesor Carevic no sé, son decisiones que toman, ellos sabrán las decisiones que toman para el bien del equipo, con el profesor Guimaraes creo que desde el primer día que me recibió y me saludó fue de muy buena manera, esa confianza que te da que necesitas desde hace tiempo, te hace sentir muy bien y eso es lo que te motiva para dar todo por el equipo en la cancha”.