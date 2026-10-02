Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Kenyel Michel firmó con La Sele su mejor temporada en ataque tras anotar su primer gol con la tricolor, en su primer partido como titular bajo la dirección técnica de Bryan Ruiz.

El extremo rojinegro suma 134 minutos con la Sele Mayor, con dos partidos ingresando desde el banquillo y uno como titular, mientras vive su primera experiencia en una convocatoria.

Michel ya suma seis anotaciones en lo que va de la temporada con su club, y expresó su orgullo por representar a la selección junto a Keylor Navas, a quien veía como ídolo.

