Kenneth Vargas envió un fuerte mensaje a través de sus redes sociales tras la participación de la Selección de Costa Rica en la Copa América 2024.

Según indicó el jugador del Hearts de Escocia, está “mentalmente caído“ y asegura que ha llorado en varias ocasiones.

Vargas vio cero minutos en toda la Copa América y Gustavo Alfaro parece decantarse por jugadores como Álvaro Zamora, Warren Madrigal y Jossimar Alcócer antes que por Kenneth.

“He llorado como nunca, he sufrido como nunca y mentalmente estoy caído, pero ante todo estoy muy tranquilo porque recuerdo que de niño este siempre fue mi sueño y no voy a parar hasta conseguirlo.” indicó el jugador costarricense.

Para Vargas, este es un momento complicado y aclaró que quiso desahogarse con este mensaje en sus redes sociales.

Además, asegura que seguirá luchando y que no dejará que nada ni nadie apague su sueño de defender la camisa tricolor.

“No dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa, mi felicidad y sobre todo mi sueño de ser un jugador de la selección.” dijo Vargas en su mensaje.

Eso sí, Vargas dejó en claro que, aunque no esté viendo minutos, nunca dejará de lado la selección y seguirá trabajando por ganarse un cupo.

“Nunca me pondré en duda venir a la selección, para mí es un orgullo y un privilegio estar acá, aunque no tenga la oportunidad que me merezco, trabajaré el doble y hasta el triple si es necesario para que nunca nadie me tenga que regalar nada.” indicó “huevito”.

Ahora, Vargas deberá regresar a su club, el Hearts de Escocia, para enfrentar una nueva temporada con su equipo.

Vargas dejó en claro que volverá al Hearts con la ilusión de hacer las cosas bien para volver a ser tomado en cuenta en La Sele.

Por último, el jugador envió un agradecimiento a los capitanes de la selección, porque siempre lo estuvieron apoyando.

Vargas aseguró que el camerino de La Sele es una “familia” y que eso lo motiva a venir.

“A los capitanes que siempre hablaron conmigo y me mantuvieron tranquilo, de verdad esto es una familia y es lo que hace que me den el triple de ganas de siempre estar acá.“