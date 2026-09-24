Kenneth Tencio es amenazado de muerte

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El ciclista costarricense, Kenneth Tencio, anunció en sus redes sociales que fue amenazado de muerte recientemente. Así lo hizo saber por medio una historia en su Instagram.
Según asegura el deportista, invirtió en unos apartamentos, pero una de las inquilinas presenta problemas en el pago del alquiler.
“Ni quiere pagar ni quiere irse”. Asegura llegó a tratarlo hasta de muerto de hambre.
Tencio afirma que cuando le empezó a cobrar, lo empezó a tratar mal, hasta que llegó a un punto que amenzó con su vida y con las personas que viven en lugar.
Tomó las acciones legales del caso. Tencio dice que ese dinero le serviría para pagar las hipotecas del lugar.
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