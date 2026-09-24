Kenneth Tencio es amenazado de muerte

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

El ciclista costarricense, Kenneth Tencio, anunció en sus redes sociales que fue amenazado de muerte recientemente. Así lo hizo saber por medio una historia en su Instagram.

Detalles de la amenaza contra Kenneth Tencio

Según asegura el deportista, invirtió en unos apartamentos, pero una de las inquilinas presenta problemas en el pago del alquiler.

Tomado de las historias de Instagram de: Kenneth Tencio.

“Ni quiere pagar ni quiere irse”. Asegura llegó a tratarlo hasta de muerto de hambre.

Tencio afirma que cuando le empezó a cobrar, lo empezó a tratar mal, hasta que llegó a un punto que amenzó con su vida y con las personas que viven en lugar.

¿Qué hizo al respecto?

Tomó las acciones legales del caso. Tencio dice que ese dinero le serviría para pagar las hipotecas del lugar.

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