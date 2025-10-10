Terminó el partido. Costa Rica sacó el empate en Honduras con un buen desempeño defensivo pero la sensación de que en ofensiva se pudo hacer más.

Kendall Waston atendió a Deportes Repretel en la cancha, y resumió el partido en tres frases puntuales.

¿Qué dijo Kendall?

“Gracias a Dios pudimos sumar, queríamos sacar los 3 puntos en una cancha difícil ante un gran rival, pero el punto suma si podemos hacerlo valer en casa”, afirmó el defensor.

El central costarricense destacó su rol en cancha y también fuera de ella con la siguiente frase:

“Cualquiera que fuese el rol que iba a venir a tomar es sumar, todos queremos ir al Mundial, si todos sumamos en cualquier rol vamos a salir adelante”.

Para finalizar, comentó acerca del trajín del juego, con algunas acciones puntuales.