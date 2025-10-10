Terminó el partido. Costa Rica sacó el empate en Honduras con un buen desempeño defensivo pero la sensación de que en ofensiva se pudo hacer más.
Kendall Waston atendió a Deportes Repretel en la cancha, y resumió el partido en tres frases puntuales.
¿Qué dijo Kendall?
“Gracias a Dios pudimos sumar, queríamos sacar los 3 puntos en una cancha difícil ante un gran rival, pero el punto suma si podemos hacerlo valer en casa”, afirmó el defensor.
El central costarricense destacó su rol en cancha y también fuera de ella con la siguiente frase:
“Cualquiera que fuese el rol que iba a venir a tomar es sumar, todos queremos ir al Mundial, si todos sumamos en cualquier rol vamos a salir adelante”.
Para finalizar, comentó acerca del trajín del juego, con algunas acciones puntuales.
“Tratamos de imponernos, hay veces hay faltas inteligentes que hay que hacer, provocaciones. Todo juega en estos partidos”.