El desequilibrio en la flora intestinal, causado por dietas inadecuadas o el uso de medicamentos, puede encontrar un gran aliado en el kéfir. Esta bebida probiótica ayuda a reestablecer el equilibrio entre bacterias beneficiosas y perjudiciales en el sistema digestivo.

Su consumo regular mejora la digestión y combate problemas comunes como la inflamación y los gases. Además, se ha observado su utilidad para contrarrestar la presencia de organismos como la cándida o el helicobacter pylori.

Para incorporarlo de manera sabrosa, existen múltiples combinaciones con frutas y hierbas, como la de fresa con arándanos y menta, o la de piña con cúrcuma y jengibre. La preparación en casa es sencilla y se puede personalizar según el gusto.