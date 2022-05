Katy Perry está llevando su talento a la pantalla grande. El martes (10 de mayo), la cantante de “When I’m Gone” compartió un vistazo a su personaje, Melody, en el próximo musical animado del mismo nombre, dirigido por Jeremy Zag.

La cantante publicó instantáneas de su personaje, que tiene cabello rosa chicle, en un dormitorio. El personaje toca la guitarra frente a un fondo de carteles con una estrella del pop llamada Rose Stellar, que decora la portada de una revista ficticia de Rolling Stone. La segunda imagen muestra a Melody mirando con nostalgia los carteles de su ídola, y la tercera imagen la muestra cantando, con notas musicales coloridas e iluminadas bailando en el aire.

Deadline, quien anunció que la galardonada cantante asumirá el papel principal en la película, proporcionó una breve sinopsis de la trama. “Melody es una cantante insegura y de buen corazón que debe superar los malvados planes de Rose Stellar, una malvada y celosa reina del pop que ha jurado destruirla”, se lee. “Con el telón de fondo de la ciudad de Nueva York, Melody llevará al público a una aventura de canciones, risas y búsqueda heroica. En su arsenal, Melody tiene siete notas musicales que la distinguen y tienen cualidades mágicas y ayudan a guiar su brújula moral”.

Perry también escribirá e interpretará canciones para la película. La cantante dijo que el musical animado refleja algunas de sus propias luchas con la confianza en sí misma, que es una gran parte de lo que la llevó al papel.

“Soy una mujer de 37 años que todavía lucha por ser insegura”, explicó. “Me he dado cuenta de que todo el mundo es inseguro y que, si no lo eres, me pregunto si tienes algunas características negativas por eso. Soy una gran admiradora del mundo de la animación y, como mi hija tiene dos años, estoy más inmersa que nunca. Lo que resonó para mí con Melody y su personaje es la historia general que tiene que ver con la confianza en uno mismo. Al sentar las bases para que mi propia hija sea intrépida, confiada y valiente, me he dado cuenta de que nunca hay suficientes películas con temas tan fuertes de empoderamiento”.