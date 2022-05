Una fuente cercana a Johnny Depp, de 58 años, confirmó recientemente que la supermodelo, de 48 años, hablará ante la corte en Fairfax, Virginia, a través de un enlace de video el miércoles.

Moss, quien es la ex del actor, fue mencionada por Amber Heard, de 36 años, a principios de este mes durante su paso por el estrado, mientras discutía un supuesto altercado entre Depp y la hermana de Heard, Whitney Henriquez.

La actriz de Aquaman 2 dijo que Henríquez estaba cerca de una escalera “en la línea de fuego… tratando de que Johnny se detuviera“, lo que le recordó un incidente rumoreado entre Moss y Depp.

“[Whitney] estaba de espaldas a la escalera, y Johnny se balancea hacia ella“, testificó Heard. “No dudo, no espero, solo, en mi cabeza, instantáneamente pienso en Kate Moss y las escaleras”

“Y lo golpeé“, continuó Heard sobre el supuesto incidente de marzo de 2015 entre ella, Henríquez y Depp. “En toda mi relación hasta la fecha con Johnny, no había dado un golpe“, dijo. “Y yo, por primera vez, lo golpeé, como si realmente lo golpeara. Directamente en la cara”.

“Él no empujó a mi hermana por las escaleras“, agregó. Henriquez, de 34 años, testificó más tarde que Depp la golpeó una vez y luego golpeó “repetidamente” a Heard, quien supuestamente defendió a Henriquez en el incidente.

Los abogados de Depp fueron vistos haciendo puñetazos cuando Heard mencionó el nombre de Moss durante su testimonio, presumiblemente porque les dio la oportunidad de traer a la modelo como testigo de juicio político para disipar el incidente rumoreado.

Heard hizo por primera vez la acusación de la escalera de Moss durante su testimonio en el juicio por difamación de Depp en el Reino Unido en 2020, según The New York Post. “Recordé la información que había escuchado [que] empujó a una ex novia, creo que era Kate Moss, por las escaleras”, testificó Heard anteriormente mientras describía la misma pelea que involucraba a su hermana y Depp. “Había escuchado este rumor de dos personas y estaba fresco en mi mente“.

Moss y Depp terminaron en 1997 después de cuatro años de noviazgo y un rumor de compromiso, pero luego aparecieron juntos brevemente en el Festival de Cine de Cannes en mayo de 1998.

A las 5:30 a. m. del 13 de septiembre de 1994, Depp fue arrestado y acusado de conducta delictiva en el Mark Hotel de Nueva York por presuntamente destrozar su habitación de hotel. La policía informó que encontraron a Depp “en un estado de posible intoxicación” y a Moss ilesa. Un juez de un tribunal penal desestimó los cargos contra Depp con la condición de que no se metiera en problemas durante seis meses. Depp pagó al Mark cerca de $10,000, incluidos más de $2,000 por daños, más la factura del resto de su reserva.

Moss dijo en una entrevista de 2012 con Vanity Fair que lloró durante “años” después de que terminó su relación: “No hay nadie que realmente haya podido cuidarme. Johnny lo hizo por un tiempo. Creí lo que dijo. Me gusta que si yo pregutaba ‘¿Qué hago?’, él me decía. Y eso es lo que me perdí cuando me fui. Realmente perdí el calibre de alguien en quien podía confiar“.

Depp actualmente está demandando a Heard por difamación, argumentando que su artículo de opinión de 2018 para The Washington Post sobre cómo sobrevivir a la violencia doméstica empañó su reputación y arruinó sus oportunidades profesionales, a pesar de que ella no lo mencionó por su nombre en el artículo. Testificó que después de las acusaciones de Heard en su contra, perdió “nada menos que todo”.

Él y Heard se casaron en 2015 y se separaron en mayo de 2016, cuando Heard solicitó una orden de restricción por violencia doméstica en su contra, acusándolo de abusar de ella. Depp negó los reclamos y la ex pareja resolvió su divorcio fuera de los tribunales en agosto de 2016.