La top model Kate Moss subió al estrado virtualmente desde Inglaterra para testificar en el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard como testigo del actor. Moss, contradijo la versión previa de Heard y le dijo al jurado que él nunca la empujó por las escaleras.

La modelo testificó durante menos de tres minutos y dijo que tuvo una relación romántica con Depp de 1994 a 1998. El equipo de Depp la llamó como testigo de refutación en respuesta al testimonio de Heard. Esta, dijo en el estrado que se acordó sobre un rumor que decía que Depp había empujado a Moss cuando ella y su hermana Whitney Heard Henríquez tuvieron una pelea con el actor cerca de unas escaleras.

Moss testificó bajo juramento que el rumor no era cierto: que la expareja había viajado a Jamaica. La modelo dijo que en un momento del viaje hubo una tormenta y Moss se cayó por unas escaleras y se lesionó la espalda.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Había habido una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda”, declaró. “Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”, añadió.

Johnny Depp y Kate Moss fueron pareja en los 90 durante 4 años. (Foto: GTRES).

El abogado de Depp le preguntó a Moss si Depp alguna vez la había empujado por las escaleras durante el curso de su relación.

“No. Nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras”, aseguró.

Kate Moss y Johnny Depp

Kate Moss y Johnny Depp se conocieron en el Cafe Tabac, un popular establecimiento de Nueva York, en 1994, según la revista People. Uno de los episodios de la relación que trascendió con los años fue la detención del actor en un hotel de Nueva York en 1994 luego de que supuestamente destrozara una habitación en el marco de una discusión con Moss.

La Policía encontró a Depp en un estado de “posible intoxicación” y a ella sin lesiones. Luego, la justicia desestimó un cargo contra él. Pagó varios miles de dólares al establecimiento por los daños. En 1998, tras su ruptura, ambos aparecieron juntos en el Festival de Cannes y a Moss le llamaron la atención por usar su bikini en los pasillos del Hotel du Cap. La modelo, según reportes que recoge People, causó destrozos en su habitación y le prohibieron volver a entrar al hotel de por vida.

En una entrevista con Vanity Fair en 2012, Moss dijo que nunca se sintió más cuidada que cuando estuvo con Depp.

“No hay nadie que haya sido capaz de cuidar de mí. Johnny lo hizo durante un tiempo. Creía lo que él decía”, afirmó.