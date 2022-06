El príncipe Louis, de cuatro años, e hijo menor de los duques de Cambridge, Kate Middleton y el príncipe William, ha robado cámara durante el jubileo de platino de su Majestad, la reina Isabel II, por sus irreprimibles y simpáticos caras y gestos.

El hermanito de los príncipes George y Charlotte, dejó a todos boquiabiertos desde su primera aparición de la semana pasada en el balcón real al lado de su bisabuela. Formalmente vestido el niñito no pudo ocultar su descontento por el ruido de los jets de la Real Fuerza Aérea Británica que sobrevolaron Londres durante el desfile Trooping The Colour, en honor al cumpleaños de la reina. Sus caritas y muecas han dado pie a una lluvia de adorables memes y fotos que se hicieron virales.

Pero la cosa no paró ahí. El domingo el adorable principito ocupó un asiento en primera fila al lado de sus padres para admirar el desfile del jubileo de platino. ¡Y continuó con sus gestos! En fotos publicadas se observa al menor haciendo trompetillas y sacándole la lengua a su mamá quien al parecer trataba de retarlo. Incluso un pariente sentado detrás suyo —y al lado del Primer Ministro de Inglaterra— quiso acallarlo. Posteriormente el menor fue visto en piernas de su abuelo, el príncipe Carlos, ya más tranquilo.

A pesar de sus travesuras, el pequeño Louis recibió el cariño y mimos de su mamá para poder disfrutar del histórico evento:

¿Y qué es lo que opinan sus padres al respecto? La respuesta estaría en un mensaje posteado en sus redes este lunes para agradecer a su pueblo y a los admiradores de la reina Isabel diciendo: “Todos la pasamos maravillosamente, especialmente Louis“, rezaba el post puntualizado por un emoji de ojos bien abiertos y que iba acompañado de una foto blanco y negro del principito con su papá.

Twitter: The Duke and Duchess of Cambridge oficial