Desde las calles de su Medellín natal hasta convertirse en una de las estrellas del reggaetón mejor pagas, Karol G sigue rompiendo barreras y demostrándonos que los sueños sí se hacen realidad.

La bichota ha construido su fortuna con una carrera basada en la perseverancia, la dedicación y un estilo musical empoderador que ha resonado en personas de todo el mundo.

Ahora, la vocalista y artista urbana ha alcanzado un patrimonio neto de más de $8 millones, ubicándose como una de las estrellas de reggaetón mejor pagas de la industria.

La cantante de “Tusa” lanzó su álbum debut de estudio Unstoppable en 2017, que alcanzó el puesto número 2 en las listas latinas de EE. UU. y el puesto 192 en la lista Billboard 200.

La gira Bichota de la cantante de 31 años recorrió América Latina y los Estados Unidos, convirtiéndose en un gran éxito debido a las presentaciones en estadios llenos en lugares como Medellín, Sacramento, CA y Lima, Perú.

Sin embargo, su éxito musical no ha sido el único factor que ha contribuido a su creciente fortuna.

Según Univision, la artista colombiana obtiene regalías de YouTube, donde tiene más de 26 millones de suscriptores. También gana dinero con material patrocinado en sus páginas de redes sociales.

La cantante también aumentará su patrimonio neto a medida que se aventura en el mundo de la actuación con nuevos proyectos como su papel secundario en la serie Griselda de Netflix, que se basa en la vida de la colombiana Griselda Blanco.

No hay duda de que está enfocada en su carrera y haciendo grandes movimientos. Durante una entrevista con Billboard, habló sobre cómo está haciendo que todo suceda.

“Me levanto a las 5 a. m. y trabajo en mi música por la noche“, contó sobre el rodaje de Griselda. “Es nuevo para nosotros, pero todos [en la producción de la serie] han trabajado de cerca con nuestro horario. He estado aquí en Los Ángeles con [el productor] Ovy on the Drums y con muchos de los compositores con los que trabajo. Es otra manera de trabajar, pero me encanta”.