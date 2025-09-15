La cantante colombiana Karol G sorprendió al público al interpretar sus mayores éxitos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, durante un multitudinario concierto que reunió a artistas internacionales como Andrea Bocelli, John Legend y otras estrellas de la música mundial.

El espectáculo marcó el cierre del Encuentro Mundial por la Fraternidad, un evento que buscó promover la unidad, la paz y la solidaridad.

Miles de personas se congregaron frente a la Basílica de San Pedro para disfrutar de un repertorio diverso, en el que las voces de diferentes géneros musicales se unieron en un mismo mensaje de unión y esperanza.

La presencia de Karol G en el Vaticano fue uno de los momentos más comentados de la jornada, al demostrar la fuerza de la música latina en escenarios globales de gran trascendencia.