Uno de los grandes jugadores que llegó a la Liga de Fútbol de Arabia Saudita en esta temporada fue Karim Benzema, sin embargo, hasta el momento el francés no ha podido demostrar todo lo que hizo con Real Madrid durante 14 temporadas.

Todo esto luego de que este sábado 6 de abril, con él como titular, este sábado 6 de abril, su equipo Al Ittihad no pasó del 0-0 ante Al Taawon. Una vez concluyó el compromiso, el francés ofreció unas declaraciones para referirse a lo que ha sido esta campaña.

Para iniciar, Benzema respondió a las múltiples críticas que ha recibido, luego de no poder cumplir con las expectativas iniciadas: “Porque no es el mismo club, no son los mismos jugadores. Necesito ayuda en el campo, no puedo ganar solo”.

Seguidamente, fue muy enfático con respecto a si continuará o no en el torneo asiático para la próxima temporada: “¿Futuro en Al Ittihad? Veremos qué pasa, hay muchas novedades. Ahora mi objetivo es hacerlo bien aquí”.

A pesar de que sus números no son lo que el club estaba esperando, hasta el momento acumula 9 goles y 7 asistencias en 19 partidos el campeonato local, mientras ue en Copas Nacionales e internacionales suma 6 tantos dos 3 pases de gol.

Por su parte, el técnico Marcelo Gallardo, también postremo su decepción por el empate: “Yo siempre defiendo a los jugadores y si se da alguna discusión entre ellos es normal. Hay armonía. Nuestro ataque está cansado de hacer goles”.

