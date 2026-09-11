Juzgado niega solicitud de Fiscalía para que alias “Noni” sea extraditado de una manera más ágil

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

El Juzgado de Delincuencia Organizada negó la solicitud de la Fiscalía para que Jordi Picado Grijalba, alias Noni, sea extraditado de una manera más ágil a los Estados Unidos.

Él debe enfrentar investigaciones por hechos sumamente graves ligados con narcotráfico en el país, antes de enfrentar a la justicia estadounidense, según lo establecido por las autoridades judiciales costarricenses.

La decisión del juzgado implica que el proceso de extradición de alias Noni seguirá su curso normal, lo que podría retrasar su entrega a las autoridades norteamericanas que lo requieren.