El matrimonio de Justin Bieber y Hailey Baldwin puede verse muy bien por fuera, pero según el cantante, como cualquier relación, requiere mucha paciencia y trabajo en uno mismo para crear una unión sana.

En una entrevista publicada el martes, el cantante de “Honest” habló sobre los primeros días de su matrimonio con Hailey, revelando que inicialmente luchó con su salud mental y tuvo que re- evaluar sus expectativas.

“Es un viaje. Quiero decir, recuerdo cuando me casé, tuve un pequeño colapso emocional porque pensé que el matrimonio iba a solucionar todos mis problemas, y no fue así”, explicó.

“Simplemente fue un reflejo de, como, ‘Eres un poco hipócrita, hombre. Por ejemplo, quieres que tu esposa haga algo que tú no estás haciendo’. Y… a veces es difícil mirarse en el espejo y realmente tener que darse cuenta: ‘Tío, tal vez no eres la persona que necesariamente pensabas que eras. .’ Y sabes que eso es solo el resultado del trauma y las circunstancias de la vida”.

Desde entonces, el joven de 28 años ha podido resolver sus problemas personales con la ayuda de su religión. “Obviamente, he sido muy público sobre mi viaje de fe y cómo mi relación con Jesús me ha ayudado a, ya sabes, no ser tan duro conmigo mismo”, continuó. “Solo la idea de que estoy perdonado y que, ya sabes, él me está guiando a través de este viaje, y día a día, llego a, ya sabes, mejorar cada vez más y no ser demasiado duro conmigo mismo”.

Además de mantener su matrimonio feliz y saludable, Bieber también está trabajando duro en su próximo álbum. En la misma entrevista, la estrella del pop reveló que el disco está “casi terminado” y “suena muy bien”, en parte debido a una función de John Mayer. La función surgió como resultado de una sesión de estudio que se convirtió en magia.

“[Mayer] entró en la cabina y luego salió e hizo un solo de guitarra y fue como, fue alucinante verlo realmente operar en su don de esa manera, poder verlo de primera mano, porque él está en otro nivel”, dijo Bieber sobre el trabajo de Mayer en su álbum. “Es una locura.”