Justin Bieber está pidiendo oraciones a sus fanáticos ya que la parálisis causada por el síndrome de Ramsay Hunt está dificultando cada vez más sus actividades diarias. El cantante de “Peaches”, de 28 años, reveló que comenzó a tener problemas para comer y ha pedido a sus fanáticos que mantengan sus oraciones para que se recupere de la condición.

“Se ha vuelto cada vez más difícil comer, lo que ha sido extremadamente frustrante, oren por mí“, escribió en sus Historias de Instagram el viernes, agregando un emoji con los ojos llorosos. El cantante compartió que estaba lidiando con el raro trastorno neurológico el viernes en un video en Instagram. En el video, la estrella explicó a sus fanáticos que sufría de parálisis facial parcial, un síntoma del síndrome.

“Obviamente, como probablemente puedan ver en mi cara, tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt y es por este virus que ataca el nervio en mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis”, dijo. “Como puede ver, este ojo no está parpadeando”, continuó. “No puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve, así que tengo una parálisis completa en este lado de mi cara”.

El dos veces ganador del Grammy se refirió a sus shows en vivo recientemente pospuestos y dijo que “físicamente, obviamente, no es capaz de hacerlos”. “Esto es bastante serio, como pueden ver. Desearía que este no fuera el caso, pero obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que reducir la velocidad y espero que lo entiendan y usaré este tiempo para descansar y relajarme y volver al 100 por ciento para poder hacer aquello para lo que nací”, continuó.

La esposa de Justin, Hailey Baldwin, quien también experimentó un problema de salud que la envió al hospital por un pequeño derrame cerebral en marzo, respondió a su video diciéndole “Te amo bebé” en su historia de Instagram. Originalmente estaba programado para hacer dos presentaciones en el Scotiabank Arena el martes y el miércoles como parte de su Justice World Tour 2022 antes de ir al Capital One Arena de Washington D.C.

“No puedo creer que esté diciendo esto. He hecho todo lo posible para mejorar, pero mi enfermedad está empeorando”, escribió en una publicación en su historia de Instagram. “Me rompe el corazón que tendré que posponer estos próximos shows (órdenes médicas)”. Bieber prometió a sus fanáticos que la esperanza no se perdió en el mensaje de video del viernes.

“Voy a mejorar y estoy haciendo todos estos ejercicios faciales para que mi cara vuelva a la normalidad y vuelva a la normalidad, es solo el momento“, aseguró, y continuó: “No sabemos cuánto tiempo pasará, pero todo irá bien y tengo esperanza y confío en Dios y confío en que todo esto sucederá, todo será por una razón y no estoy seguro de qué es eso”. es ahora, pero mientras tanto, voy a descansar. Los amo, paz”.