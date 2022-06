Justin Bieber compartió una actualización alentadora sobre su estado de salud. Días después de revelar públicamente su diagnóstico del síndrome de Ramsay Hunt, que dijo que había causado que su rostro quedara parcialmente paralizado, Bieber regresó a Instagram para brindarles a sus fanáticos y seguidores una actualización más alentadora sobre su estado. “Quería compartir un poco de cómo me he estado sintiendo“, escribió en un mensaje publicado en su historia. “Cada día ha mejorado”.

El músico continuó hablando sobre su fe y explicó que lo ayudó en este momento difícil. “A pesar de toda la incomodidad, encontré consuelo en quien me diseñó y me conoce”, dijo el ganador del Grammy. “Recuerdo que Él conoce todo de mí. Conoce las partes más oscuras de mí que no quiero que nadie sepa y constantemente me da la bienvenida a sus brazos amorosos. Esta perspectiva me ha dado paz durante esta horrible tormenta que estoy enfrentando”, continuó Bieber. “Sé que esta tormenta pasará pero mientras tanto JESÚS ESTÁ CONMIGO”.

Bieber compartió por primera vez la noticia de su diagnóstico del síndrome de Ramsay Hunt el 10 de junio, y les dijo a los fanáticos y espectadores en un video de Instagram que un virus que ataca el nervio en su oído y los nervios faciales está paralizando parcialmente su rostro. Dijo que cada vez le resultaba más difícil comer, ya que la afección afectaba su capacidad para parpadear o mover la fosa nasal y sonreír de un lado de la cara.

El Dr. Amit Kochhar, MD, otorrinolaringólogo certificado por la junta (ENT) y director del Programa de trastornos del nervio facial en el Pacific Neuroscience Institute en el Providence Saint John’s Health Center en Santa Mónica, California, explicó que el síndrome de Ramsay Hunt solo ocurre en aproximadamente cinco de cada 100.000 personas. El síndrome se desencadena por una reactivación del virus de la culebrilla en la cara que inflama un nervio del cerebro encargado de permitir las expresiones faciales y la capacidad de transmitir emociones.

Alrededor del 75% de los pacientes con síndrome de Ramsay Hunt se recuperan por completo, dijo el Dr. Kochhar, mientras que el otro 25% “desarrollará algún tipo de daño nervioso a largo plazo“, que puede manifestarse como espasmos faciales, tirantez, incomodidad o asimetría facial. “No hay forma de saber quién desarrollará problemas a largo plazo“, explicó el Dr. Kocchar. “Si se recuperan dentro de las primeras tres o cuatro semanas, por lo general tendrán muchas posibilidades de una recuperación limpia”.